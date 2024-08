- Desert informa o parlamento do estado sobre o incidente em Solingen

Após o suspeito ataque islamista em Solingen, o Ministro-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), atualizará o parlamento estadual sobre os desenvolvimentos atuais nesta sexta-feira, às 10:00. A administração estadual solicitou esta sessão especial. No início da sessão parlamentar, os parlamentares prestarão homenagem às vítimas do ataque com um minuto de silêncio.

Wüst caracterizou o incidente de facadas da semana passada como um dos episódios mais impactantes na história do estado. Erros devem ser identificados e consequências tiradas, enfatizou o líder da administração estadual negra-verde. Ainda há questões sem resposta.

Na quinta-feira, em resposta aos pedidos dos grupos de oposição SPD e FDP, o Comitê de Interior e Integração do parlamento estadual realizou uma reunião extraordinária para debater as repercussões do ataque.

Pedidos de Responsabilidade

Durante o ataque, um homem brutalmente matou três pessoas e feriu outras oito com uma faca durante uma noite de festival na cidade de Solingen. O suspeito é o sírio de 26 anos, Issa Al H., atualmente detido pela polícia. A Procuradoria Geral da República investiga-o por homicídio e suspeita de ligações com a organização terrorista Estado Islâmico (EI).

O suspeito entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022. De acordo com os regulamentos de asilo da UE, ele deveria ter sido devolvido à Bulgária. Infelizmente, isso não foi feito devido à desaparecimento do homem na data agendada para a devolução em junho de 2023. Wüst exigiu uma investigação sobre o retorno falhado.

Além disso, o chefe do governo propôs uma auditoria dos benefícios concedidos a pedidos de asilo negados. Ele sugeriu encurtar o período entre a decisão de deportação e a deportação real. Durante uma visita a Solingen ao lado do Chanceler Olaf Scholz (SPD) na segunda-feira, Wüst reconheceu os desafios enfrentados pelas autoridades locais na deportação de pessoas, mesmo dentro da Europa. Ele enfatizou a importância de tornar possível a deportação de indivíduos para determinadas partes da Síria e Afeganistão.

Wüst também abordará o Landtag sobre as medidas tomadas para prevenir tais incidentes no futuro. O caso do suspeito será amplamente discutido na próxima sessão do Landtag, proporcionando uma plataforma para responsabilidade e discussões sobre as políticas de asilo atuais.

Leia também: