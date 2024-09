- Desenterrado na floresta: acusação de homicídio levada contra dupla casada

Acusações de Homicídio contra Dupla Após Morte de Homem Idoso em Floresta de Pfinztal

Após o descobrimento do corpo sem vida de um homem de 63 anos em uma área florestal de Pfinztal (distrito de Karlsruhe) em 2 de fevereiro, as autoridades policiais locais apresentaram acusações de homicídio contra um casal. O homem foi encontrado com várias facadas e ferimentos de corte perto de seu veículo por um transeunte. A suspeita de que se tratava de um ato violento surgiu imediatamente. O suspeito do sexo masculino, de 51 anos, e sua contraparte do sexo feminino, de 45 anos, foram presos vários dias depois no Aeroporto de Estrasburgo.

Os detalhes exatos do incidente ainda são incertos. Suspeita-se que conflitos familiares possam ter desempenhado um papel. Tanto os acusados quanto a vítima possuem cidadania alemã e turca. O dupla é acusada de homicídio em conluio. A data do julgamento, que ocorrerá perante a câmara Schwurgericht do Tribunal Regional de Karlsruhe, ainda não foi anunciada.

O casal, que foi acusado de homicídio, foi preso perto do carro da vítima, que foi encontrado com sinais de violência. No dia do incidente, o corpo sem vida da vítima foi descoberto nas proximidades de seu carro na floresta de Pfinztal.

Leia também: