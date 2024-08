- Desemprego aumenta novamente em MV

Os números de desemprego em Mecklenburg-Vorpommern aumentaram mais uma vez. De acordo com a Direção Regional Norte da Agência Federal Alemã de Emprego com sede em Kiel, havia 64.600 pessoas desempregadas registradas na região norte em agosto. Isso equivale a uma taxa de desemprego de 7,9%. Foi observado um aumento de 1.700 pessoas ou 2,6% em relação a julho, quando a taxa de desemprego estava em 7,7%. Markus Biercher, que chefia a Direção Regional Norte, afirmou: "O aumento em relação ao mês passado é resultado do habitual período de baixa no verão, quando as empresas geralmente adiam a contratação de novos funcionários até depois das férias de verão."

