- Descobertos restos mortais após incêndio numa casa em Stuttgart.

Em Stuttgart, um corpo foi descoberto após uma casa ser consumida por um incêndio. As autoridades revelaram que especialistas em investigação de incêndios criminosos encontraram a pessoa falecida durante a coleta de informações pela manhã no local. Investigações criminais foram iniciadas para determinar a origem do incêndio e identificar a pessoa infeliz. Os primeiros relatórios não especificar o sexo da pessoa.

O incêndio causou uma perda financeira significativa, estimada em alguns milhões de euros. Começou no telhado durante a noite e se espalhou rapidamente a partir daí. A estrutura também abriga um renomado restaurante italiano, que sofreu danos significativos devido a fumaça e água.

O incêndio causou uma perda financeira significativa, estimada em alguns milhões de euros.

