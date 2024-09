- Descobertos restos de estruturas históricas no antigo local do Robotron.

Pesquisadores desenterraram vestígios de estruturas históricas nas proximidades da área central de Dresden, que outrora abrigava a fábrica de computadores da DDR, Robotron. Até agora, eles descobriram porões preenchidos do século 19 e estão escavando itens como porcelana, vidro e cerâmica utilitária dos séculos 18 e 19.

De acordo com Christoph Heiermann, do Escritório de Arqueologia do Estado, algumas das descobertas incluem artefatos de vidro que foram distorcidos devido ao intenso calor do incêndio que varreu Dresden após seu bombardeio em 13 de fevereiro de 1945. Após a limpeza inicial, os arqueólogos agora estão mergulhando mais fundo na investigação. Eles suspeitam que também possa haver vestígios de edifícios mais antigos no local.

Historicamente, esta área era periférica, caracterizada pelo uso agrícola e pequenas estruturas. Como Heiermann explicou, famílias abastadas começaram a construir pequenos palácios com jardins no século 18. No entanto, esses foram demolidos durante a Guerra dos Sete Anos (1756-1763). O bairro que surgiu no século 19 chegou ao fim com o fim da Segunda Guerra Mundial.

O Escritório de Arqueologia especula que pode haver ainda mais relíquias enterradas sob a terra. Heiermann lançou luz sobre descobertas prévias no solo, como poços de porão do século 15 e fragmentos de cerâmica da Alta Idade Média. Isso, ele acrescentou, sugere uma assentamento ainda mais antigo na área.

A escavação até agora desenterrou 525 artefatos, incluindo estruturas habitacionais dos séculos 18 a 1945, quatro potenciais poços de porão medievais/pré-modernos, um piso de um edifício antigo, possivelmente abandonado por volta de 1600, além de camadas culturais que datam da Alta Idade Média.

A equipe de nove arqueólogos continuará a escavar na área de quase 5.000 metros quadrados sem construção até meados de novembro, após o que uma área residencial com garagens subterrâneas será construída, substituindo o edifício decadente da Robotron, exceto pela cantina histórica de funcionários - um símbolo do Modernismo Oriental.

