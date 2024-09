- Descoberto: indivíduo morto que desapareceu nos Alpes alemães

Um caminhante de 77 anos da região de Neu-Ulm, na Baviera, encontrou seu fim em um desfiladeiro nas montanhas do Tirol. As autoridades austríacas confirmaram sua morte na quarta-feira, após descobrirem seu corpo sem vida em um leito de rio perto de Schnann am Arlberg.

O aventureiro idoso havia partido para uma excursão solitária na selva selvagem dos Alpes de Lechtal há alguns dias. Quando não apareceu em uma estação de trem no horário previsto na segunda-feira, sua família preocupada iniciou uma busca, mobilizando equipes de resgate de montanha, unidades policiais de alta montanha e bombeiros para ajudar na operação. O caminhante foi encontrado morto no dia seguinte.

A polícia ainda não determinou as circunstâncias que levaram à sua morte ou a causa subjacente, afirmando que não há sinais de atividade criminosa. Uma autópsia deve esclarecer a situação. O terreno ao redor do desfiladeiro, segundo um oficial de polícia, não é excessivamente perigoso ou inacessível, desfrutando de boas condições para caminhadas nos últimos dias.

Apesar de seu destino serem os Alpes de Lechtal, o caminhante decidiu explorar também a região de Schnann am Arlberg. Tragicamente, sua jornada terminou na mesma área, perto do famoso e icônico resort de esqui Arlberg.

