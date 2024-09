- Descoberta na Saxônia-Anhalt: antiga moeda de prata celta

Pela primeira vez, uma moeda de prata celta, quase 2000 anos antiga, conhecida como 'bushel-quinar', foi descoberta na Saxônia-Anhalt. Este antigo artefato foi encontrado pelo voluntário de preservação do patrimônio Alexander Gerlich na região de Börde. De acordo com Anika Tauschensky, numismata da Direção de Patrimônio e Arqueologia do Estado da Saxônia-Anhalt, falando à Agência de Notícias da Alemanha, "Esta é a primeira descoberta confirmada de um 'bushel-quinar' na Saxônia-Anhalt e também o mais nordeste conhecido de um 'bushel-quinar' da Alemanha do Sul".

Moedas da região do Mediterrâneo serviram de inspiração

Os celtas entraram em contato com moedas durante suas expedições na região do Mediterrâneo e pareceram gostar tanto delas que adotaram seus designs e began a cunhar as suas próprias moedas. Inicialmente, essas moedas foram usadas como oferendas aos seus deuses ou como material de comércio. Somente no final da era celta as moedas também serviram como forma de moeda. "No entanto, o valor desta moeda não pode ser determinado", disse Tauschensky.

Fica desconhecido como o 'bushel-quinar' acabou na Saxônia-Anhalt - como item de comércio, presente ou tributo. O momento exato do seu enterro também é desconhecido. "De qualquer forma, mostra o contato e a troca com grupos populacionais que estavam significativamente mais ao sul", disse Tauschensky. O 'bushel-quinar' foi descoberto perto de Haldensleben e origina-se da região da Baviera-Franconiana.

Os 'bushel-quinars' são uma categoria única dentro da cunhagem celta. O nome se refere ao design do anverso da moeda, que apresenta uma cabeça com tufos de cabelo que se tornaram mais estilizados ao longo do tempo, eventualmente parecendo um redemoinho em torno de quatro pontos centrais.

A cunhagem de 'bushel-quinars' começou cerca de 150 anos antes do nascimento de Cristo e continuou até aproximadamente 25 d.C. A moeda recém-descoberta data da primeira metade do século I a.C. O estado da moeda encontrada é estimado em relativamente boa condição.

Moeda pode ser exibida em exposição da Idade do Bronze

"Este espécime raro pode ser exibido em uma futura exposição sobre a Idade do Bronze", disse o porta-voz e arqueólogo Oliver Dietrich. "Depois de tudo, a moeda é prova das relações comerciais de longo alcance dos celtas".

As áreas de distribuição das moedas são principalmente a Alemanha do Sul, especialmente a Baviera Central, Áustria e Suíça. Pequenos ocorrências com alguns espécimes podem ser encontrados na República Checa, Eslováquia, França e Luxemburgo. À medida que se move para o norte, o número de descobertas diminui. A Turíngia e a Hesse ainda têm algumas peças restantes.

O 'bushel-quinar' com uma cabeça com uma seção transversal circular de cabelo tufado foi inspirado em moedas da região do Mediterrâneo. Apesar de sua origem incerta, a moeda bem preservada demonstra as extensas conexões comerciais entre os celtas e as populações nas regiões do sul.

