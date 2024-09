- Descoberta: lâminas de barbear coladas no interior do local de trabalho de Weaver

Desconhecidos atacaram duas vezes na região da Börde, colando adesivos que cobriam ferramentas cortantes. Os adesivos foram encontrados em um sinal de trânsito em Weferlingen, de acordo com o relatório da polícia. Em 21 de agosto, alunos de uma escola próxima em Oebisfelde encontraram adesivos semelhantes em um poste de iluminação. As autoridades emitiram um alerta de que manusear os adesivos pode causar ferimentos graves.

Em ambos os casos, os adesivos exibiam o emblema do clube de futebol Eintracht Braunschweig. As investigações continuam para determinar se esses incidentes estão relacionados. As autoridades iniciaram procedimentos por suposto perigo à integridade física.

O adesivo encontrado no sinal de trânsito em Weferlingen era idêntico ao do poste de iluminação em Oebisfelde, ambos exibindo sinais de trânsito. As autoridades aconselharam o público a ter cautela ao aproximar-se de quaisquer adesivos suspeitos em sinais de trânsito ou postes de iluminação.

