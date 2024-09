- Descoberta de um antigo povoado de mais de mil anos perto de Belkau

Na área rural de Altmark, arqueólogos descobriram um assentamento substancial em Belkau, com seis poços extraordinariamente bem conservados, cada um com cerca de 1.200 anos. Segundo o líder do projeto e arqueólogo Felix Biermann, do Escritório de Gestão de Patrimônio e Arqueologia do Estado de Saxônia-Anhalt, à Agência de Notícias da Alemanha, "A estrutura de carvalho no lençol freático está intacta, como se tivesse sido construída ontem. Algumas partes da madeira parecem novinhas em folha." O arqueólogo acrescentou ainda, "A madeira auxilia na datação precisa através da dendrocronologia. Um dos poços foi construído em 770 d.C., outro em 888 d.C."

O assentamento, que abrigou cerca de 500 habitantes ao longo do tempo, cobria uma área de cerca de 25 hectares. De acordo com o arqueólogo, "Muitos objetos de alta qualidade sugerem que os habitantes eram ricos, principalmente devido à agricultura, ao comércio e à fabricação de bronze e ferro."

Biermann estima que havia cerca de 20 a 30 poços no total, com cada casa tendo o seu próprio. Se um poço secasse, um novo era cavado ao lado. Os poços tinham cerca de 1,20 a 3,30 metros de profundidade devido ao alto nível do lençol freático.

O local da escavação visa oferecer insights sobre a história da região de Altmark durante o Período de Migração e a Idade Média, uma época marcada pela instabilidade. "No século 5 e 6, grupos germânicos migraram para o leste, enquanto outros migraram para o oeste. No século 7, os eslavos chegaram. A partir daí, a Altmark serviu como ponto de encontro para pessoas de diferentes línguas e culturas", explicou Biermann.

O local em Belkau também mostra a presença de escandinavos. "As escavações resultaram em uma riqueza de objetos que datam quase de todas as eras desde o Neolítico", disse Biermann. A descoberta de moedas romanas e equipamento militar indica comércio e guerreiros escandinavos servindo no exército romano. Em particular, merecem destaque as fivelas do século 6 e início do século 7, com as melhores comparações encontradas no sul da Suécia e em Gotland. A abundância de tais objetos levanta questões sobre se as tribos escandinavas pararam na Altmark durante suas migrações. Além disso, foram encontrados instrumentos como foices, facas e pontas de flecha de ferro, provavelmente fabricados dentro do assentamento.

O líder do projeto, Felix Biermann, compartilhou mais detalhes sobre os poços com a Agência de Notícias da Alemanha, expressando sua crença de que "A preservação dos poços contribuirá para uma maior compreensão pública da importância dessa época." Vários objetos descobertos no local, como fivelas e moedas romanas, sugerem presença escandinava na região.

