- Desafio para a equipa de gestão do VfB: dificuldades no início - resistência na linha de fundo

Sebastian Hoeneß, treinador do Stuttgart, tem uma grande variedade de talentos à disposição, mas ainda enfrenta desafios defensivos. A equipe do VfB Stuttgart parece desequilibrada à medida que se aproxima do jogo em casa contra o Mainz 05 neste sábado (15h30, Sky), mas isso é mais devido à má sorte com lesões do que a uma má planejamento. Hoeneß foi direto ao ponto: "Tenho mais opções no ataque, mas definitivamente não o suficiente na defesa."

Hoeneß expressou satisfação com o tamanho da equipe, sem culpar o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth. Os Schwaben tiveram que levar em consideração vários fatores durante o planejamento do verão, incluindo a pressão adicional da Liga dos Campeões e lesões remanescentes da temporada anterior, como as de defensores Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman. Felizmente, Vagnoman pode retornar à equipe após uma longa ausência contra o Mainz.

No entanto, os torcedores terão que esperar um pouco mais pela estreia do defensor Ameen Al-Dakhil, recentemente contratado do FC Burnley da Championship inglesa. "Estamos olhando para um prazo de quatro a seis semanas para que ele se junte à equipe", disse Hoeneß. Apesar do talento do jovem, levará tempo para que ele alcance a plena forma física, tendo passado mais de seis meses afastado devido a uma lesão muscular.

Para o jogo em casa neste sábado, o primeiro da temporada após três jogos fora em todas as competições, o jovem Anrie Chase ocupará uma posição de defesa central. Na frente, Hoeneß enfrenta alguns desafios nas decisões. O atacante Deniz Undav e o ponta Jamie Leweling ambos fizeram aparições como reservas na vitória por 5 a 0 contra o Preußen Münster da segunda divisão na Copa da Alemanha na terça-feira. As novas aquisições Nick Woltemade e Fabian Rieder foram limitadas a papéis de reserva na estreia da liga contra o SC Freiburg (1 a 3), enquanto o querido pelo torcedor Silas ficou de fora de ambos os jogos.

Se seu visto for aprovado a tempo, El Bilal Touré, um maliano emprestado do Atalanta Bergamo, também poderia se juntar à equipe contra o Mainz, adicionando mais força ao ataque.

Apesar das possíveis reforços, Hoeneß reconhece as questões defensivas em andamento, afirmando: "Mesmo com El Bilal Touré, ainda precisamos abordar nossas lutas defensivas, pois a primeira FSV Mainz 05 pode explorar qualquer fraqueza." Com vários jogadores-chave ainda se recuperando de lesões, Hoeneß deve estrategicamente navegar pelo jogo da Bundesliga, assegurando que o VfB Stuttgart mantenha uma defesa sólida contra as forças ofensivas do Mainz.

