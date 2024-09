- Depois da partida de Bremen, senti-me desapontado.

O técnico do Borussia Dortmund, Nuri Sahin, está bastante insatisfeito com o desempenho da sua equipa após o empate a zero com o Werder Bremen. Ele não quer culpar a reformulação significativa da equipa, que inclui um novo treinador, um novo estilo de jogo e cinco reforços, além de dez saídas.

"Nós, como Borussia Dortmund, precisamos oferecer algo diferente, apesar das transformações na equipa e do novo treinador", afirmou Sahin. "Sería fácil culpar a janela de transferências, mas fizemos excelentes contratações. No entanto, precisamos melhorar o nosso jogo."

Para o Borussia Dortmund, um resultado de 0:0 em Bremen é "simplesmente não suficiente". Sahin enfatizou isto especialmente durante a fase de transição: "Cada jogo serve como o nosso desenvolvimento. Mas, neste processo, é crucial garantir vitórias. Isso acelera o nosso progresso."

O empate com o Borussia Dortmund não foi satisfatório para a equipa, de acordo com Sahin. Independentemente das mudanças significativas no Borussia Dortmund, incluindo o novo treinador e os novos reforços, uma vitória sobre o Bremen era esperada.

