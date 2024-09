- Defender as salvaguardas reforçadas nos projetos de energia eólica, conforme declarado pelo Nabu.

A União de Conservação da Natureza no Schleswig-Holstein, representada pela NABU, está defendendo melhorias na proposta do governo estadual para o Plano de Desenvolvimento Territorial para energia eólica terrestre. Embora tenha elogiado os esforços do governo para proteger a natureza e a vida selvagem durante o desenvolvimento de energia eólica, a NABU expressou preocupações sobre os potenciais impactos prejudiciais do rascunho atual em ecossistemas diversos e populações animais.

A proposta sugere a instalação de turbinas eólicas a pelo menos 100 metros de distância de reservas naturais. No entanto, a NABU defende uma distância mínima de 300 metros, argumentando que muitos habitats essenciais para espécies de aves sensíveis ao vento e habitats de morcegos insufficientemente reconhecidos estão situados dentro dessas áreas.

Além disso, a NABU defende a preservação dos pântanos da instalação de turbinas eólicas, uma vez que eles funcionam como importantes sumidouros de carbono. A introdução de turbinas eólicas em pântanos, consequentemente, disruptaria a regulação climática natural.

Em relação à energia eólica, cerca de três por cento da área do estado

A administração estadual planeja permitir a instalação de turbinas eólicas em uma expansão de três por cento da atual dois por cento da território do estado. De acordo com o contrato da coalizão Verde-Preto, as zonas prioritárias devem manter uma separação de 400 metros das áreas residenciais, como anunciado pela Ministra do Interior Sabine Sütterlin-Waack (CDU) e pelo Ministro do Meio Ambiente Tobias Goldschmidt (Verdes) durante a apresentação do Plano de Desenvolvimento Territorial em junho. A separação mínima das aldeias e cidades permanece em 800 ou 1000 metros, respectivamente.

Este Plano de Desenvolvimento Territorial serve como base para novos planos regionais de energia eólica no Schleswig-Holstein, com o lançamento desses planos programado para o final de 2024. O processo de envolvimento do público terminou esta semana.

