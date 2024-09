- Decisão antecipada no litígio sobre a indemnização da Wirecard

No processo de danos iniciado pelo administrador da falência da Wirecard, Michael Jaffé, contra o ex-CEO Markus Braun, outros ex-membros do conselho e um ex-membro do conselho de supervisão, o Tribunal Regional de Munique está prestes a proferir uma decisão na quinta-feira. Jaffé está exigindo 140 milhões de euros em compensação por um empréstimo aprovado pelo conselho da Wirecard e endossado pelo conselho de supervisão, que resultou em prejuízos. (Nº do processo: 5 HK O 17452/21).

De acordo com Jaffé, o banco interno da Wirecard havia levantado várias preocupações sobre o empréstimo à empresa parceira OCAP devido à falta de garantias durante a audiência oral. O juiz Helmut Krenek identificou "sinais de alerta", especialmente pagamentos em atraso de um empréstimo anterior. No entanto, os advogados que representam os gerentes da Wirecard argumentaram que, na época, a OCAP era uma empresa respeitável e não havia preocupações levantadas pelos auditores.

A apólice de seguro de responsabilidade de gerentes não cobre ações criminais. Embora os gerentes possam ser considerados culpados por causar danos, a quantidade exata que Jaffé recuperaria ultimately para os credores permanece incerta. Os gerentes são pessoalmente responsáveis. A Wirecard também havia assegurado seguro de responsabilidade de gerentes para seus membros do conselho e do conselho de supervisão, que poderia cobrir o valor reivindicado. No entanto, as empresas de seguro de responsabilidade de gerentes não pagam por ações criminais cometidas por gerentes.

Braun e dois outros gerentes estão sendo julgados por fraude, enquanto o ex-diretor de vendas Jan Marsalek ainda está foragido. Não foram apresentadas acusações criminais contra o ex-vice-presidente do conselho de supervisão, Stefan Klestil. No caso de Klestil, pode haver potencial compensação para Jaffé em caso de veredito favorável.

Jaffé acusa Klestil de negligenciar suas funções. Klestil nega essas alegações. A câmara destacou que o conselho de supervisão não interveio quando o conselho não relatou empréstimos sancionados, apesar de ter sido ordenado a fazê-lo trimestralmente. De acordo com a opinião legal preliminar da câmara, essa falha, junto com a auditoria especial realizada pela KPMG, poderia ter levado o conselho de supervisão a tomar precauções mais fortes na supervisão do conselho. Os acionistas já são responsáveis pelos danos resultantes da negligência, sem a necessidade de intenção, ao contrário do direito penal.

Na audiência de anúncio, o tribunal pode emitir um veredito ou ordenar mais procedimentos ou decidir sobre o curso de ação futuro.

