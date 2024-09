- Debate controverso sobre salas de consumo de drogas: salvador ou impedimento?

Trinta anos após a inauguração do primeiro local autorizado de consumo de drogas em Frankfurt, a cidade sente-se isolada. Quase metade dos estados alemães não possui tais instalações, e Frankfurt é a única cidade do Hesse que as abriga. Os operadores celebram isso como uma história de sucesso, enquanto os críticos o rotulam como um fracasso. Elke Voitl (Verdes), a responsável, visa reformar a oferta devido à transformação da cena de drogas.

O "Eastside" abriu em uma zona industrial no distrito de Fechenheim em dezembro de 1994, seguido por três locais mais em torno da estação principal. O maior fica na Niddastraße, operado pela Ajuda Integrativa às Drogas, que registrou mais de 60.000 eventos de consumo monitorados, 200.000 seringas usadas e trocou 300.000 agulhas velhas por novas no ano passado. A Ajuda contra a AIDS gerencia a "La Strada" na Mainzer Landstraße, enquanto o Serviço de Emergência de Drogas opera o quarto local na Elbestraße.

Uma Perspectiva sobre Salas de Consumo

Gabi Becker, diretora-geral da Ajuda Integrativa às Drogas, vê a jornada de trinta anos de Frankfurt com salas de consumo como uma história de sucesso, impulsionada principalmente pela sobrevivência. O "modelo de Frankfurt" de fato mostrou progresso, reduzindo as mortes relacionadas a drogas de 147 em 1991 para 20 em 2022 dentro da cidade. Apesar disso, há um aumento nacional de tais mortes - de 944 em 2012 para 2.227 em 2022.

O professor Heino Stöver, diretor do Instituto de Pesquisa sobre Adicção da Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, acredita que as salas de consumo servem a dois propósitos principais. Politicamente, visa reduzir mortes e doenças, alcançando ajuda. Em termos de ordem pública, visa relocar o consumo de drogas de espaços públicos.

O Enigma do Crack

Uma inspeção na Niddastraße revela que as salas de consumo não necessariamente relocam os usuários. Os operadores atribuem isso à mudança nas drogas dominantes - de viciados em heroína com seringas há três décadas para os problemas de crack atuais.

"O crack é fumado abertamente na rua em intervalos curtos", afirma a Comissária de Saúde e Assuntos Sociais Voitl. "A necessidade aumenta". Os viciados procuram constantemente novas drogas, demonstram inquietação, agressão e muitas vezes não gostam de espaços fechados.

Voitl insiste na necessidade de adaptações em vez de considerar o "modelo de Frankfurt" como um fracasso. "Precisamos criar cenários adequados", comenta ela. "Nossas salas de consumo de drogas devem servir melhor aos usuários agitados de crack do que atualmente". Isso pode envolver menos pontos de injeção e mais áreas de fumar. Além disso, busca-se um edifício separado - a cidade procura propriedades para um Centro Integrado de Ajuda às Drogas e Adicção com um pátio interno para consumo de crack.

A iniciativa do Bahnhofsviertel tem pouca esperança de sucesso. "O 'modelo de Frankfurt' falhou com o crack", afirma o porta-voz Ralph Haerth. "Os usuários de crack não podem ser alcançados por salas de consumo. O crack é consumido na rua". Os proprietários de imóveis também enfrentam desafios, com menos locatários e alguns proprietários até cobrindo custos de segurança.

Os infelizes viciados, Haerth reconhece, mas Frankfurt torna-se um "paraíso para os usuários". "Eles conseguem sua dose e consomem tranquilamente depois". Ele não tem uma solução definitiva, mas expressa pouco otimismo, mencionando o fracasso de esforços passados para remover viciados das ruas.

Frankfurt, uma ilha solitária

Frankfurt é o único destino para salas de consumo em Hesse. As alternativas mais próximas em Bonn e Karlsruhe ficam longe. Deve-se aos oito estados federais da Alemanha, aproximadamente 30 salas de consumo de drogas operam em oito. Os oito restantes, incluindo a Baviera, não possuem esses serviços.

Frankfurt sente-se sobrecarregada com o problema. "Frankfurt fornece ajuda às drogas para todo o Hesse e metade da Baviera, à custa do orçamento municipal", diz Voitl. Ela defende que os municípios de Hesse contribuam mais e o estado assuma e coordene.

Mais da metade dos clientes reside fora de Frankfurt

O Instituto de Pesquisa sobre Adicção examina os dados e revela que apenas 44% dos clientes são residentes de Frankfurt. 29% vêm de outros lugares de Hesse, e aproximadamente 30% dos usuários nos quatro locais de Frankfurt são os viciados em heroína com seringas que os usuários imaginam.

A afirmação de que as salas de consumo atraem viciados para a cidade é "incorreta", revela Voitl. "O comércio está florescendo - é por isso que as pessoas vêm". Os viciados também residem em outros lugares, mas "outros permitem que as mortes ocorram".

As cidades de Hesse exercem cautela

Marburg havia proposto um conceito de sala de consumo em 2007, que a cidade inicialmente apoiou e até ofereceu fundos. No entanto, o projeto enfrentou significativa desconfiança durante a preparação, e não foram feitos planos concretos para sua instituição desde então.

Darmstadt está ponderando a ideia. De acordo com um representante da cidade, "houve um exame conceitual e político se criar um espaço de consumo de drogas em Darmstadt seria sábio. Este processo ainda não está finalizado". Quanto a Kassel, eles têm cuidado dos usuários de drogas através do alcance de rua. Até agora, eles não consideraram a instalação de uma sala de consumo de drogas fixa, esclareceu um porta-voz da cidade.





