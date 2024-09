- "De forma inesperada, Adele dá adeus a Munique em Setembro"

Olás, "Alguém Como Você", e "Roleta Russa" - e por volta das 22h15 de sábado, era hora de encerrar a noite e nos despedirmos. Adele apresentou dez shows em Munique durante agosto - em um estádio temporário construído especialmente para ela. Como já havia feito antes, a cantora encanta o público em sua última noite em Munique com uma performance emocionante e eletrizante. Aos 36 anos, não apenas exibiu sua voz impressionante, como também seu senso de humor seco e vocabulário colorido. O noite terminou com uma exibição de fogos de artifício espetacular e uma sensação de alegria em toda a multidão.

"Saques à procura de ganhar dinheiro"

As memórias e a receita, como para os caterers em e ao redor de Munique. "Foi como um conto de fadas no verão", disse Angela Inselkammer, presidente da Associação Bávaro de Hotéis e Restaurantes. Ela ainda não tem os números exatos, mas tem certeza de que "os hotéis estavam cheios - e a preços razoáveis". Não foi apenas o caso de Munique, mas também das áreas vizinhas.

Agosto foi um sucesso este ano. "A demanda foi alta, e eram pessoas dispostas a gastar dinheiro". E isso apesar dos preços altos dos ingressos. A presidente da associação, Inselkammer, gostaria de ver uma série de concertos de superestrelas em Munique regularmente.

Mais de 70.000 visitantes por show

Adele, que não gosta de turnês e não se apresentou na Europa desde 2016, teve um estádio construído para mais de 70.000 visitantes em Munique, personalizado segundo suas especificações em um tema black-and-white Adele. O coração do estádio era uma tela enorme - quebrou recordes com mais de 4.159 metros quadrados, como relatado. Ao redor do estádio no terreno da exposição, foi criado o universo de Adele, com comida, bebidas e karaokê.

Foram vendidos aproximadamente 730.000 ingressos no total, como anunciaram os organizadores. Essas multidões significativas tiveram que encontrar alojamento, comida e transporte. Munique's economic affairs representative Clemens Baumgaertner (CSU) esperava que a série de concertos gerasse cerca de meio bilhão de euros para a economia da cidade.

"Estimamos uma criação de valor local adicional de vários centenas de milhões de euros", disse Manfred Goessl, CEO da Câmara de Comércio e Indústria (IHK) para Munique e Alta Baviera. "Catering e hotéis, varejo e lojas de souvenirs, além de serviços de transporte, se beneficiaram dos frequentadores, que geralmente ficavam em Munique por mais de um dia".

Voltando à normalidade em vez de concertos arrepiantes

Mas as semanas extraordinárias chegaram ao fim. "De repente é setembro", disse Adele em seu show de despedida, refletindo sobre um verão mágico cheio de arrepios. "Obrigado, Munique!" Ela começará uma série de dez shows em Las Vegas, EUA, no final de outubro. "Depois disso, não voltarei por muito tempo", anunciou a cantora. Então vieram as lágrimas: "Passei os últimos anos construindo uma nova vida para mim, e quero vivê-la".

Em algumas horas, ela partirá para casa, revelou ao público. Sua vida cotidiana a espera lá, com seu filho e seu parceiro Rich Paul. Portanto, seus planos para segunda-feira são comuns: "Levarei meu filho à escola".

"Catástrofe ambiental"

Despite the excitement, environmental and climate activists are critical of the weeks-long Adele event. "At first glance, hosting the concert series in a central location seems more sustainable than a tour in different cities or countries," said the EU Climate Pact. However, upon further examination, the reality appears different.

EU Climate Pact ambassador Julian Vogels surveyed 1407 concert attendees on how they had traveled to Munich. The result: one in four (24.3 percent) had come by plane. The average carbon dioxide emissions per person were reportedly 41.14 kilograms - equal to the amount a tree can absorb in three years.

This is significantly higher than the average travel emissions for the AnnenMayKantereit band's summer tour in 2023 (12.44 kilograms). "Adele's fans are more international, and that's exactly why it's an environmental disaster that Adele chose a concert series in Munich over a tour," Vogels concluded. "If Adele had performed in five major European cities, the average travel distance would have been significantly reduced, and thus significantly fewer people would have opted for the environmentally damaging plane as their mode of transportation."

