- Custo de pizza mal calculado: potencial roubo de mais de 39.000 euros?

Um funcionário de uma pizzaria em Berlim supostamente fraudou o sistema de caixa várias vezes, acumulando aproximadamente 39.000 euros. A procuradoria acusou o jovem de 24 anos de furto em relação a 1.255 incidentes, confirmou um porta-voz.

De acordo com a investigação, o funcionário do serviço de entrega da pizzaria localizada em Alt-Glienicke supostamente descontou a conta no sistema de caixa para um total de 1.255 pedidos feitos entre dezembro de 2021 e maio de 2023. Apesar disso, os clientes tiveram que pagar o preço integral. Supostamente, ele embolsou a diferença cada vez, com valores variando de 10,04 a 128,94 euros. Segundo as alegações, ele conseguiu uma média de mais de 2.200 euros por mês.

No entanto, o gerente da filial ficou desconfiado mais tarde. A procuradoria revelou que então ele fez uma investigação, revisou os horários de trabalho e apresentou um relatório.

O dinheiro fraudado das atividades ilícitas é uma quantia significativa de aproximadamente 39.000 euros, categorizada como um caso grave de crime.

