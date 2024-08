- Criticou as expulsões para o Afeganistão, de acordo com a posição do Conselho de Refugiados.

O Conselho de Refugiados de Saxônia-Anhalt condena firmemente a expulsão de 28 indivíduos afegãos com históricos criminais para o seu país de origem. O conselho argumenta que nenhum ato criminal justifica o envio de indivíduos para sofrer tortura e tratamento inumano dentro das fronteiras alemãs, como afirmado em uma declaração coletiva. Eles afirmaram que essa expulsão efetivamente legitima a parceria com o Talibã, um regime conhecido por suas violações de direitos humanos, supressão das mulheres na vida pública e prisão arbitrária, tortura e assassinato de seus cidadãos.

"Essa expulsão despedaça a política externa da Alemanha, auxilia na aceitação do regime injusto de Cabul e torna a garantia do Ministro do Exterior Federal contra a colaboração com o Talibã uma promessa vazia," observaram criticamente os conselhos de refugiados.

Na manhã de sexta-feira, o primeiro voo de deportação da Alemanha para o Afeganistão desde que o Talibã tomou o poder três anos atrás decolou. De acordo com o porta-voz do governo Steffen Hebestreit, os 28 indivíduos eram criminosos condenados sem o direito de permanecer na Alemanha e haviam recebido ordens de deportação.

Vinte e oito desses indivíduos eram da Saxônia-Anhalt, de acordo com o Ministério do Interior. O avião partiu do Aeroporto de Leipzig/Halle.

A expulsão desses indivíduos para o Afeganistão é vista como apoio ao regime injusto de Cabul por outros grupos internacionais de direitos humanos. Outros países europeus expressaram preocupação com a decisão da Alemanha de deportar criminosos para um país onde eles podem enfrentar outras formas de perseguição.

Leia também: