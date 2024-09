- Críticos exigem esclarecimento após demissão de funcionário do governo

Na situação envolvendo a ex-secretária de Estado de Hesse Livia Messari-Becker, a oposição está aumentando a pressão sobre o governo de coalizão liderado pelo CDU. Os grupos parlamentares Verdes e FDP estão planejando enviar uma carta direta ao Ministro-Presidente Boris Rhein, contendo dez perguntas investigativas.

Todas as perguntas anteriores dos legisladores ao Ministro da Economia Kaweh Mansoori (SPD) e ao Ministro da Cultura Armin Schwarz (CDU) em dois comitês do parlamento de Hesse tinham ficado sem resposta ou foram evitadas diretamente, afirmaram os Verdes e o FDP. "Sem resolver toda a questão, nosso estado poderia potencialmente sofrer danos. Afinal, quem gostaria de ocupar cargos importantes no governo do estado no futuro se alguém for tratado de maneira tão prejudicial, pouco profissional e indigna?"

Mansoori havia afirmado em julho que dispensou a cientista imparcial Messari-Becker, que era membro respeitado do renomado think tank Clube de Roma, devido a "conduta inadequada" fora do trabalho. De acordo com reportagens da mídia, o Vice-Ministro-Presidente teria acusado a novata política de usar sua posição como secretária de Estado para pressionar por uma melhor nota em uma reunião de pais e mestres em uma das escolas de seus filhos. Mansoori ainda não fez nenhum comentário público sobre o assunto.

Messari-Becker negou veementemente as acusações e, segundo a agência de notícias alemã DPA, recorreu contra sua suspensão.

