- Críticas ao novo plano de segurança <unk> a oposição manifesta insatisfação

Durante a discussão sobre o plano de segurança abrangente proposto pela coalizão preta-verde na legislatura do estado da Renânia do Norte-Vestfália, a oposição expressou sua insatisfação com o desempenho e as ações do governo. O líder da oposição do SPD, Jochen Ott, acusou o governo, afirmando: "O incidente em Solingen não foi um problema com as políticas de asilo, mas uma questão com o seu governo estadual".

Ott destacou que o indivíduo responsável pelo ataque em Solingen não deveria estar no país no dia do incidente. De acordo com a lei e a justiça, ele deveria ter sido deportado para a Bulgária antes, mas as autoridades da Renânia do Norte-Vestfália não foram capazes de fazê-lo.

Ott também afirmou que não havia um sistema de deportação eficiente no estado. Antes de implementar novas políticas, as leis existentes devem ser executadas integralmente primeiro.

Além disso, Ott lamentou que a oposição não foi envolvida nas primeiras etapas das medidas. Após cerca de três semanas do ataque terrorista em Solingen, a coalizão preta-verde na Renânia do Norte-Vestfália concordou com um plano de segurança abrangente. O Ministro-Presidente Hendrik Wüst apresentou-o na sessão plenária. Este plano incluiu várias medidas, como o fortalecimento da Oficina para a Proteção da Constituição, o monitoramento próximo de potenciais extremistas e a melhoria do intercâmbio de dados entre as autoridades. O gabinete estadual aprovou o plano de segurança na terça-feira.

O FDP, liderado pelo líder da fração Henning Höne, criticou: "O incidente em Solingen poderia ter sido evitado dentro do quadro legal existente". De acordo com Höne, o incidente foi um fracasso da responsabilidade do governo estadual e não é correto culpar a falta de opções legais.

Höne também comentou sobre o 'método Wüst' - belas imagens, sem núcleo funcional. Ele mencionou que a duração dos procedimentos de asilo não diminuiu em um terço, como Wüst afirma, mas apenas em um quinto, de 24 para 19 meses. Na Renânia-Palatinado, é de três meses e meio.

A AfD, com críticas, expressou: "Se você quiser um verdadeiro ministro de deportação, eu estou pronto". O membro da AfD, Markus Wagner, se referiu à "cosmética da cúpula de asilo". Wagner afirmou que a Renânia do Norte-Vestfália tem o maior número de indivíduos com requisitos de deportação que não estão sendo deportados.

Em 23 de agosto em Solingen, um homem usou uma faca para matar três pessoas em um festival da cidade e feriu outras oito. O indivíduo em questão, um sírio de 26 anos, deveria ter sido deportado no ano passado, mas o processo de deportação falhou. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O CDU, sendo parte da oposição na legislatura do estado da Renânia do Norte-Vestfália, compartilhou as preocupações do SPD sobre a execução das leis existentes, especialmente em relação à deportação. Eles concordaram com Jochen Ott que não havia um sistema de deportação eficiente no estado.

Durante o debate subsequente, o líder da fração do CDU ecoou a crítica de Ott ao 'método Wuöst', argumentando que, embora a duração dos procedimentos de asilo possa ter diminuído, não foi pelo terceiro afirmado, mas sim por um quinto.

