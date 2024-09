Especulações em torno de potenciais procedimentos de impeachment - Crítica dirigida ao reitor da Universidade de Göttingen

Crítica se acumula contra as funções do presidente da Universidade de Göttingen. De acordo com um relatório obtido pela Agência Alemã de Notícias, o presidente da universidade, Metin Tolan, perdeu a confiança do Senado Universitário. Na semana passada, o ministro da Ciência da Baixa Saxônia, Falko Mohrs (SPD), validou rumores sobre a possível demissão de Tolan em uma entrevista ao "Göttinger Tageblatt". No entanto, apoiadores influentes se opõem à sua demissão.

O Senado e a Universidade optaram por não comentar o assunto. "Para o bem de todos, não queremos nenhuma escalada pública", declarou o porta-voz do Senado, Ramin Yahyapour. "Não comentamos boatos em princípio", declarou um porta-voz da universidade. Anteriormente, o "Göttinger Tageblatt" e a "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" haviam relatado sobre isso.

Documento: Nenhum segundo mandato para Tolan

O documento, redigido pelos membros da comissão eleitoral e obtido pela Agência Alemã de Notícias, revela que a situação da universidade é extremamente grave. Discute uma crise profunda de confiança e liderança, bem como uma estratégia futura incerta. O documento, datado de fim de agosto, menciona que Tolan não será reeleito em 2026. A maioria dos membros da comissão eleitoral não o considera adequado para o futuro da universidade. A causa disso é o fracasso da Universidade Georg-August na Iniciativa de Excelência em fevereiro e as reações que se seguiram. Em fevereiro, todas as cinco aplicações da Universidade de Göttingen para novo financiamento como um cluster de excelência foram rejeitadas.

Professores e ministro da economia contra a demissão

Em uma carta adicional, professores e professores de várias faculdades e Institutos Max Planck expressaram sua oposição à demissão do presidente. O grupo alerta "urgentemente contra medidas que possam prejudicar a capacidade de ação da presidência a longo prazo", diz o documento. A situação atual não pode ser melhorada por ajustes de pessoal a curto prazo.

O ministro Mohrs recusou-se a fazer mais comentários e referiu-se à sua entrevista com o "Göttinger Tageblatt". Na entrevista, Mohrs enfatizou que confia no presidente da universidade. "Eu acho que a universidade não é bem servida no momento por atacar a capacidade de ação da presidência", disse ele. As partes envolvidas devem se concentrar em abordar os desenvolvimentos estratégicos cruciais da universidade juntas.

No final, ele não excluiu a possibilidade de um presidente nomeado pelo estado sobrepujar o Senado. "Se tiver que viver com a ameaça contínua de questionamentos inesperados como pessoa em vez de se engajar em uma discussão factual, isso é difícil", disse Mohrs. No entanto, ele também enfatizou que a autonomia das universidades é constitucionalmente protegida.

