- Crítica das regulamentações fronteiriças: trabalhadores suportam dificuldades

Controles de fronteira da Alemanha com o Luxemburgo e França estão sendo criticados. Os controles de fronteira propostos pelo governo alemão são vistos como contrários ao conceito da UE de livre circulação de pessoas e bens, podendo prejudicar a economia regional, segundo a Câmara de Indústria e Comércio de Trier (IHK).

Os setores varejista e de serviços dependem fortemente dos clientes do Luxemburgo. Segundo o CEO da IHK, Jan Glockauer, se os tempos de espera mais longos nas fronteiras desanimarem os clientes do Luxemburgo a visitar Trier, isso poderia resultar em uma queda na receita regional. Além disso, esses controles de fronteira provavelmente não terão um impacto significativo na redução da imigração ilegal no país.

Evitar o Colapso da Economia

Na segunda-feira, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), ordenou verificações temporárias em todas as fronteiras terrestres da Alemanha para gerenciar melhor a entrada ilegal. Essas verificações estão programadas para começar em 16 de setembro e durar inicialmente seis meses.

De acordo com a Associação de Aço Saar em Saarbrücken, os controles de fronteira não devem prejudicar a economia. Medidas eficazes devem ser tomadas para minimizar os atrasos no trânsito de trabalhadores transfronteiriços e de bens. "A criação de 'Fast Lanes', ou seja, faixas separadas para trabalhadores e trânsito de bens, deve ser considerada desde o início."

Milhares de Trabalhadores Transfronteiriços Diários

Todos os dias, milhares de empregados cruzam as fronteiras nacionais, observou a CEO da associação, Antje Otto. Os atrasos nas fronteiras poderiam impedir que os empregados chegassem ao trabalho a tempo, causando perturbações operacionais nas empresas.

O governo do estado do Sarre reserva o direito de examinar qualquer limitação introduzida para os cidadãos do Sarre e os residentes das fronteiras, declarou o ministro do Interior Reinhold Jost (SPD). "As medidas do governo federal devem estar em vigor pelo menor tempo prático possível para preservar os laços próximos do Sarre com seus vizinhos franceses e luxemburgueses."

A presidente estadual do Partido Verde do Sarre, Jeanne Dillschneider, alertou para os "efeitos prejudiciais" dessas medidas. "Esses controles não apenas ameaçam a coesão da UE, como também projetam uma imagem desastrosa para nossos países vizinhos." Os controles de fronteira, na verdade, são em grande parte inviáveis e poderiam apenas agravar a sobrecarga da polícia.

O estado do Sarre, localizado perto das fronteiras da Alemanha com o Luxemburgo e a França, mantém uma relação econômica próxima com seus países vizinhos. Qualquer possível atraso ou complicação nas fronteiras devido aos controles de fronteira propostos poderia prejudicar os negócios que dependem do trânsito transfronteiriço, como os do Sarre.

