- Crítica ao vídeo de um político da AfD empunhando um rifle

O Ministro do Interior da CDU da Hesse, Roman Poseck, expressou seu choque com um vídeo militante que apareceu brevemente no TikTok do parlamentar estadual da AfD, Maximilian Mück. O vídeo, agora removido, mas obtido pela Agência Alemã de Notícias, mostra Mück brandindo uma arma de assalto e gritando "Armas para os cidadãos livres!" antes de disparar três tiros para o ar.

Em relação ao ataque de Solingen, Mück afirmou: "A segurança nas cidades alemãs desapareceu, e é preciso estar atento para não ser atacado ou morto em uma festa ou no caminho de volta para casa". Um porta-voz da AfD afirmou que Mück havia enviado o vídeo para o TikTok por alguns minutos por engano, pretendendo usá-lo apenas para fins pessoais.

Poseck expressou suas preocupações, afirmando: "Parece que a defesa da violência armada na política de imigração está sendo incentivada aqui. Isso é revoltante. Essas ações vêm com um risco significativo de desencadear verdadeiros surtos de violência".

Mück: vídeo filmado em um campo de tiro polonês

De acordo com um porta-voz da AfD, Mück afirmou que o vídeo foi gravado em um campo de tiro autorizado na Polônia sob a supervisão de um instrutor de tiro. A arma alugada estava de acordo com todas as regulamentações polonesas. Ele é um atirador competitivo em ascensão.

No entanto, Mück enfrentou críticas mesmo dentro de seu partido. O líder da fração da AfD na Hesse e co-presidente do estado, Robert Lambrou, afirmou: "Brandir uma arma durante discussões políticas e depois atirar é uma linha que não deve ser cruzada. É uma abordagem política que eu abomino profundamente. Haverá consequências por causa desse vídeo".

As ações de Mück serão examinadas

De acordo com o Hessischer Rundfunk (hr), Lambrou havia reconhecido anteriormente que Mück apresentava com freqüência argumentos bem fundamentados, ecoando as opiniões de muitos cidadãos federais. No entanto, ele afirmou que nunca compartilharia um vídeo semelhante. O vídeo será examinado dentro da fração da AfD.

Todos os outros quatro partidos na Assembleia Estadual de Wiesbaden expressaram seu descontentamento. O Ministro do Interior da CDU, Poseck, durante a apresentação do relatório de 2023 da Hessian Office for the Protection of the Constitution, afirmou: "Isso revela o verdadeiro caráter desse partido". Ele sentiu uma proximidade com a liderança da AfD na Hesse em vez de distância.

Não há registro de queixa policial

A procuradoria pública de Wiesbaden informou que, até agora, não há registro de queixa policial contra o vídeo de Mück. Não há investigação em andamento no momento. No entanto, a AfD comemorou vitórias significativas nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia no domingo, onde são consideradas firmemente enraizadas como grupos de extrema-direita.

Apesar da condenação do CDU das ações de Mück, alguns apoiadores da AfD na Hesse continuam a vê-lo favoravelmente, como mostrado pelo sucesso do partido nas últimas eleições. Em resposta à crítica do CDU, o líder da fração da AfD da Hesse, Robert Lambrou, afirmou que ele fortemente condena o uso de Mück de uma arma durante discussões políticas e tomará medidas adequadas dentro do partido.

