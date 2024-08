- Criminosos de Apolda enfrentam expulsão

Um notório infrator de Apolda está marcado para expulsão em uma semana, segundo fontes de segurança. Na última sexta-feira, documentos de viagem substitutos para o indivíduo chegaram à Turíngia, passo necessário para o processo de expulsão. Atualmente, ele está sob custódia policial, de acordo com relatórios. O tribunal deve deliberar sobre uma possível prisão para expulsão durante o fim de semana. A expulsão está prevista para a próxima semana.

A situação envolvendo esse reincidente na área de Weimar causou um alvoroço no estado há algumas semanas. O distrito e a cidade de Apolda alertaram o estado sobre uma séria ameaça à segurança vinda do solicitante de asilo rejeitado com uma série de condenações.

O ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier (SPD), garantiu a expulsão rápida do indivíduo e anunciou planos de discutir o caso com a ministra do Interior federal, Nancy Faeser (SPD). Anteriormente, o passaportemissing havia impedido a expulsão, mas essa barreira parece ter sido superada, de acordo com informações de fontes de segurança.

A expulsão do infrator está sendo apoiada pelo ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier, devido ao seu histórico criminal na Holanda. Após causar uma preocupação de segurança em Apolda, a cidade onde ele foi anteriormente rejeitado como solicitante de asilo, as autoridades agora estão prontas para enviá-lo de volta ao seu país de origem.

