- Criança morta em tenra idade - Detenção clandestina para motoristas suspeitos de acidentes de viação

Após o trágico incidente da semana passada em Hamburg-Billstedt, onde uma criança de colo infelizmente faleceu, os suspeitos foram presos. As investigações revelaram que os dois homens, com idades de 22 e 24 anos, estavam envolvidos em uma corrida de rua ilegal. Essa perseguição irresponsável resultou em uma colisão com a van da família que carregava a criança falecida e seu irmão gêmeo, como relatado pela polícia na segunda-feira.

A análise preliminar dos dados do veículo mostrou excesso de velocidade. Dada a perspectiva de sua envolvência e a possibilidade de fuga, foram emitidos mandados de prisão para os dois jovens, que foram detidos na sexta-feira. Também foram reunidas mais evidências.

O irmão gêmeo e a mãe da criança falecida sofreram ferimentos graves.

Os boletins iniciais da polícia descreveram que os dois homens estavam supostamente correndo com seus veículos pela Schiffbeker Weg em direção a Billstedt em 26 de agosto. Uma mulher de 40 anos virou sua van familiar na mesma rua, iniciando uma colisão primeiro com o carro do homem de 24 anos, seguido pelo veículo do homem de 22 anos. Este último perdeu o controle, saiu da pista e danificou várias árvores ao longo da estrada.

Seis pessoas ficaram feridas nas colisões. A criança de dois anos que estava originalmente em estado crítico acabou falecendo em decorrência dos ferimentos no hospital. O irmão gêmeo e a mãe da criança falecida também sofreram ferimentos graves. Os dois motoristas e um passageiro de 23 anos sofreram ferimentos menos graves.

As investigações continuam e testemunhas adicionais são procuradas.

Os dois suspeitos no caso eram homens e meninos, já que os perpetradores foram identificados como um homem de 22 anos e um homem de 24 anos. Durante a corrida de rua ilegal, homens e meninos de diferentes veículos estavam envolvidos, contribuindo para a cadeia de eventos trágicos.

Leia também: