- Cottbus registra a temperatura mais alta da Alemanha em 35,5 graus Celsius

Em Cottbus, a temperatura mais alta registrada na Alemanha na quinta-feira atingiu um pico. De acordo com os relatórios iniciais do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), o termômetro chegou a 35,5 graus Celsius por volta das 15h50.

As cidades de Berlim e Brandemburgo se transformaram em um verdadeiro forno. O DWD declarou sem rodeios: "É justo dizer que hoje foi o dia mais quente do ano em Berlim e Brandemburgo", destacando essa região em particular.

Em segundo lugar no ranking de calor da Alemanha ficou Brandemburgo: a cidade de Wusterwitz, no distrito de Potsdam-Mittelmark, registrou 35,3 graus Celsius por volta das 16h30. A capital do estado de Brandemburgo não ficou muito atrás, com temperaturas chegando a 35,2 graus em Potsdam.

O termômetro em Berlim também ultrapassou os 30 graus: 34,7 graus foram registrados em Berlim-Tempelhof, 34,1 graus em Berlim-Dahlem e 34,1 graus em Berlim-Buch. É importante destacar que todos esses dados são preliminares.

Apesar da onda de calor afetar várias partes da Alemanha, Cottbus deteve o recorde da temperatura mais alta na quinta-feira, alcançando 35,5 graus Celsius. Curiosamente, Cottbus não costuma fazer manchetes por condições climáticas extremas.

