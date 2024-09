- Controladores aéreos na Alemanha são vítimas de ataques cibernéticos

Provedor de Serviço de Controle de Tráfego Aéreo DFS, com sede em Langen, perto de Frankfurt am Main, sofreu uma infiltração digital. "Nossas comunicações internas foram violadas, estamos atualmente em defesa", compartilhou um representante do DFS com a Deutsche Presse-Agentur. Medidas estão sendo tomadas para minimizar os danos. Os voos continuam a operar normalmente sem interrupções. Isso foi inicialmente relatado pelo Bayerischer Rundfunk.

De acordo com o DFS, o ataque ocorreu uma semana antes. A extensão do roubo de dados ainda é incerta no momento. As autoridades relevantes foram notificadas, mencionou o porta-voz.

