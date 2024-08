- Construtores navais do norte da Alemanha experimentam simultaneamente boom e dificuldade

O cenário nas proeminentes instalações de construção naval do norte da Alemanha é pintado como flutuando entre grave e moderadamente positivo pelos comitês de trabalho. De acordo com Stefan Timm da Agência para o Desenvolvimento Estrutural e de Pessoal, que conduziu a 34ª pesquisa de construção naval em nome da IG Metall Costa, "Estamos em um delicado equilíbrio entre a utilização total da capacidade até 2032/2035, enquanto outras shipyards já terminaram seus últimos trabalhos e enfrentam listas de pedidos vazias." Esta dualidade levou ao otimismo entre alguns, como no setor marítimo, enquanto outros se preocupam com sua empregabilidade.

Número de trabalhadores permanentes nas shipyards aumenta

Timm elogiou, "As coisas parecem encorajadoras inicialmente, já que registramos crescimento pelo segundo ano consecutivo em termos de força de trabalho permanente nas shipyards." As quedas durante a pandemia do coronavírus foram mitigadas, resultando em um aumento de 5,3% na força de trabalho permanente para 15.824 empregados neste ano em comparação com 2023. As regiões de Bremen, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental e Baixa Saxônia experimentaram crescimento significativo, com incrementos entre 7,2% e 7,5%. Hamburgo viu um aumento de 5,9%, e Schleswig-Holstein registrou um modesto aumento de 1,1%.

Três importantes grupos de shipyards alemães, ThyssenKrupp Marine Systems, Meyer e Lürssen, que se especializam em navios navais, navios de cruzeiro e iates, respectivamente, contrataram novos funcionários. Mais de 70% dos 91.000 trabalhadores das shipyards e seus afiliados operam aqui. No entanto, a FSG-Nobiskrug Holding, maioria acionista do investidor Lars Windhorst, demitiu mais de 100 empregos devido à falta de pedidos, de acordo com o representante da IG Metall para a construção naval, Heiko Messerschmidt. "Os trabalhadores estão cortando grama - e isso não é o papel que eles imaginavam para um construtor naval."

A utilização das shipyards varia de zero a 100%

Timm revelou que a taxa de utilização setorial das shipyards está em 85,9%. Metade das shipyards relatou capacidade total, enquanto as shipyards de Windhorst relatam taxas de utilização de 10% ou menos. Além disso, cerca de 33% das shipyards esperam um aumento na empregabilidade nos próximos 12 meses, enquanto 22% esperam cortes de empregos.

A IG Metall expressou preocupação com o aumento de trabalhadores temporários e trabalho autônomo, representando 13% da força de trabalho total. Timm caracterizou esses relacionamentos de trabalho como "precários e não extensivamente regulamentados pelos comitês de trabalho."

Deficit de habilidades e quota de treinamento historicamente baixa causam preocupação

A IG Metall está particularmente preocupada com o deficit de habilidades, que atualmente impede a produção, e a quota de treinamento historicamente baixa de apenas 5,2%. Embora o número de vagas de treinamento tenha aumentado pela primeira vez após a crise do coronavírus, muitos negócios encontram dificuldades em preencher as vagas, como relatado na pesquisa.

"A indústria de construção naval é crucial para o suprimento de energia, comércio e segurança na Alemanha", destacou Daniel Friedrich, líder distrital da IG Metall Costa. O anúncio da compra de uma participação de 80% na Meyer Werft em dificuldades pelo governo federal e pelo estado da Baixa Saxônia é justificado, de acordo com Friedrich. "É claro que precisamos de uma política que assegure que a produção permaneça na Alemanha e na Europa para evitar maior dependência da China."

Friedrich reconheceu, "Há diversas opiniões" sobre o futuro das shipyards. Ele mencionou potenciais projetos como a construção de plataformas conversoras para parques eólicos offshore, navios de instalação ou o setor marítimo. "Se fizermos certo, a construção naval pode tornar-se novamente um forte setor industrial com numerosos empregos bem remunerados, acordos coletivos de trabalho e participação."

De acordo com suas declarações, a IG Metall vem pesquisando comitês de trabalho de shipyards e da indústria de suprimentos marítimos nos cinco estados do norte da Alemanha de Bremen, Hamburgo, Baixa Saxônia, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein desde 1991. Desta vez, foram pesquisados representantes de 46 operações e sites de shipyards que atendem tanto à construção naval militar quanto civil sobre condições de trabalho, situações de pedidos e desenvolvimentos prospectivos em suas empresas.

