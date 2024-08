- Construção concluída de arcos na Ilha dos Museus de Berlim

Visitando a Ilha dos Museus em Berlim, a colunata realmente chama a atenção. Esta seção icônica da história recebeu uma renovação, voltando à sua aparência do século 19 após restauração e reconstrução. A colunata nordeste da Velha Galeria Nacional, ao longo do Rio Spree, passou por essa transformação, graças à expertise dos restauradores.

Como Hermann Parzinger, presidente da Fundação Prussiana de Patrimônio Cultural (SPK), afirmou em Berlim, "É uma parte da história do desenvolvimento da Ilha dos Museus". Essa ligação continuará à medida que os trabalhos de restauração prosseguem. Quando a seção A do Museu Pergamon for reaberta em 2027, os visitantes terão uma nova entrada para o museu pela colunata preservada.

A construção da última seção começou em 2020, com a demolição de acréscimos de dois andares de 1911 como espaços extras. A colunata inicial na Ilha dos Museus foi construída na metade do século 19, de acordo com um projeto de Friedrich August Stüler (1800-1865).

Enquanto a seção A, que apresenta o Altar de Pergamon, é esperada para reabrir em 2027, a seção B do Museu Pergamon permanecerá fechada pelo menos até 2037. O que significa que o museu completo poderá ser visitado novamente não antes de uma década e meia. Os custos totais poderiam chegar a 1,5 bilhão de euros.

Visitantes ansiosos pela reabertura do Museu Pergamon em 2027 terão a oportunidade de entrar pela colunata preservada, uma parte significativa da história da Ilha dos Museus. A Ilha dos Museus de Berlim, lar de vários museus renomados, continua a passar por esforços de restauração, assegurando sua preservação para as gerações futuras.

Leia também: