- Consequências da obtenção ilegal de um veículo de alto desempenho

Um indivíduo de 33 anos, sem uma carteira de motorista válida, que havia sequestrado um carro esportivo de luxo e fugido das autoridades, recebeu uma sentença condicional. O Tribunal Regional de Hamburgo impôs uma sentença de um ano e nove meses de prisão, suspensa por três anos, pelo roubo do carro e outras infrações. Além disso, o juiz impôs uma proibição de dirigir de um ano ao réu, como confirmado por um porta-voz do tribunal.

Na cobertura da noite de 21 de fevereiro de 2024, esse indivíduo estava ao volante de um carro esportivo, circulando pelo distrito de Lokstedt. A intenção era ser parado pela polícia. No entanto, em vez de obedecer, ele acelerou a toda a velocidade, batendo o Porsche Macan em um poste de iluminação. O motorista então tentou continuar fugindo, mas os oficiais de lei conseguiram prendê-lo, como relatado na época. O valor do veículo roubado foi estimado em torno de 100.000 euros, de acordo com a acusação.

Esse indivíduo de 33 anos também foi considerado culpado por dirigir sem carteira e fuga do local do acidente. Os procedimentos referentes a quatro outros sequestros de carros esportivos foram arquivados, como esclarecido pelo porta-voz do tribunal. Nessas casos, carros esportivos idênticos foram roubados em Hamburgo. A acusação inicial contra o indivíduo de 33 anos envolvia roubo agravado em cinco instâncias. A sentença final ainda não foi anunciada.

