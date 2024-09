- Conselho dos Trabalhadores da Fabricação de Veículos: Defenderemos todas as posições no trabalho

Na negociação sobre estratégias de economia em Volkswagen, o conselho de trabalhadores da fábrica na cidade frísia oriental de Emden também está defendendo negociações rápidas entre a direção e a parte dos funcionários. A revogação da garantia de empregos que vigorava desde 1994 ontem abalou a confiança, afirmou Herbert de Vries, vice-presidente do conselho de trabalhadores de Emden. "Precisamos sentar à mesa." Antes disso, cerca de 40 delegados do conselho de trabalhadores e do sindicato IG Metall debateram a situação atual durante uma visita do primeiro-ministro da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD). Weil também defendeu negociações rápidas em seguida.

"Tivemos uma grande reunião, uma conversa aberta", disse de Vries depois. A força de trabalho está contando com o apoio do primeiro-ministro, que também é membro do conselho de supervisão da VW. Agora é crucial acalmar a situação e tranquilizar a força de trabalho. "A força de trabalho não fez nada de errado. Na minha opinião, a direção tomou algumas decisões idiotas e alguns chamados ruins", disse de Vries. "Vamos lutar por cada emprego", ele acrescentou. Isso se aplica independentemente de esses empregos estarem em Emden ou em outro lugar.

Principal empregador da Volkswagen na Frísia Oriental

Cerca de 8.000 pessoas trabalham na fábrica na Frísia Oriental. A fábrica de Emden, onde a empresa vem produzindo carros há 60 anos, é um local importante para a expansão de veículos elétricos da empresa. Nos últimos anos, a Volkswagen transformou a fábrica em um hub de produção de veículos elétricos puros - a primeira desse tipo na Baixa Saxônia. A empresa investiu mais de um bilhão de euros em Emden desde 2020 para estabelecer novas capacidades de produção. No entanto, o fim da subsídio para veículos elétricos na Alemanha no final de 2023 também desencadeou uma queda na demanda. Como resultado, a fábrica de carros de Emden tem funcionado abaixo da capacidade total recentemente.**

"Se a mobilidade elétrica decolar, temos os modelos certos, então temos que ser capazes de corresponder à demanda do mercado", disse de Vries. "Fechar a fábrica não nos ajudaria nisso."

A Volkswagen recentemente revelou que precisaria cortar drasticamente os custos em sua marca principal. Os cortes de empregos através de aposentadorias antecipadas e pacotes de separação já não são suficientes. Fechamentos de fábrica e demissões por motivos operacionais na marca principal VW não estão mais fora da mesa, declarou o maior fabricante de carros da Europa.

