- Conselho de Guardiões Nacionais identifica questões significativas no início do ano letivo

A Associação de Pais de Brandeburgo está alertando para os principais problemas no sistema educacional à medida que o período letivo se inicia. Em um comunicado, eles afirmaram: "Sem professores temporários, todo o sistema escolar desabaria." De acordo com o Departamento de Educação, há 455 vagas de professores permanentes. O representante dos pais acrescentou: "Achamos que a lacuna de vagas é maior, levando em conta o aumento no número de estudantes."

Apesar da garantia do ministério de uma entrega estável nas matérias-chave, as preocupações persistem, segundo a associação. "As lacunas no aprendizado causadas pela pandemia ainda não foram abordadas", eles destacaram. Eles defenderam soluções e um aumento no financiamento educacional. A educação, eles afirmaram, merece mais atenção política.

De acordo com o Ministro da Educação de Brandeburgo, Steffen Freiberg (SPD), este ano letivo viu mais professores contratados do que em muito tempo. Foram recrutados mais de 3.110 professores, sendo aproximadamente 1.700 deles substitutos. Cerca de 322.000 crianças e jovens estão iniciando seus estudos nesta segunda-feira, incluindo 25.000 primeiros anos.

