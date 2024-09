- Cônjuge perpetrou um incidente de esfaqueamento contra cônjuge na presença do jardim de infância em Tegel

Homem em Berlim agride e fere sua parceira novamente. De acordo com as autoridades, um homem de 51 anos agrediu sua namorada com uma faca enquanto ela levava seus filhos a uma creche em Berlim-Tegel na segunda-feira. A mulher de 29 anos sofreu ferimentos na cabeça e na mão.

Testemunhas intervieram para ajudar a mulher e entraram em contato com a polícia. Os oficiais prenderam o homem de 51 anos no local e apreenderam uma faca como a arma supostamente utilizada. O homem deveria ser apresentado a um juiz para emitir um mandado e detê-lo temporariamente, de acordo com a polícia.

As crianças estão atualmente com parentes.

A mulher foi atendida pelos serviços médicos de emergência e levada a um hospital. Atualmente, parentes estão cuidando de seus filhos, que têm cinco e oito anos de idade, como relatado. A polícia está investigando o marido por tentativa de homicídio intencional no contexto de violência doméstica.

Até agora, 28 mulheres em Berlim perderam suas vidas devido à violência masculina neste ano.

Em um comunicado lançado na segunda-feira, a senadora do Interior Iris Spranger (SPD) apresentou dados sobre a violência contra mulheres. De acordo com essas figuras, 28 mulheres foram mortas intencionalmente por um homem neste ano. Isso abrange casos de homicídio culposo, homicídio seguido de roubo, homicídio sexual e homicídio.

Se foi um caso de assim chamado feminicídio - onde mulheres são mortas devido ao seu gênero - frequentemente ainda precisa ser determinado durante as investigações em andamento. O feminicídio se refere a mulheres sendo mortas apenas porque são mulheres. No final de agosto, duas mulheres foram mortas em ataques com faca em Berlim em um curto período de tempo. Em ambos os casos, o ex-parceiro é suspeito.

A polícia também está investigando se este incidente está relacionado ao aumento do número de casos de violência doméstica contra mulheres em Berlim, com 28 mulheres relatadas como tendo perdido suas vidas devido à violência masculina neste ano. A mulher traumatizada precisará de aconselhamento e apoio extensos para ajudar a curar as feridas emocionais e físicas infligidas por seu parceiro abusivo.

