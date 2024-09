- Confrontos numa festa de casamento envolvendo agentes da lei

Em uma animada festa de casamento em Wuppertal, cinco agentes da lei sofreram ferimentos leves. De acordo com o próprio relato deles, as autoridades foram chamadas ao local em uma noite de sábado devido a uma briga acalorada entre os convidados. As investigações iniciais sugerem que várias pessoas estavam envolvidas, usando copos e garrafas para agredir uns aos outros.

Ao chegarem, os agentes da lei foram recebidos com agressão física, incluindo socos, chutes e mordidas, conforme relatado por um porta-voz. Notavelmente, um convidado foi visto empunhando uma faca de cozinha, embora, felizmente, ninguém tenha sido ferido. Os agressores foram eventualmente dominados através do uso de armas de choque e cassetetes.

Três homens, com idades variando de 22 a 24 anos, foram detidos pela polícia e apresentaram resistência durante o processo de prisão, continuando a agredir os oficiais. Além disso, a polícia recolheu detalhes de 40 convidados e os dispensou com notificações de dispersão. Os oficiais feridos conseguiram continuar com suas funções. Anteriormente, a WDR havia noticiado esse evento.

