- Condutor de cadeira de rodas em estado de alcoolismo a navegar na estrada federal.

Dentro de um período de 24 horas, as autoridades expulsaram duas vezes um motorista bêbado de uma cadeira de rodas motorizada da Rodovia Federal 192, localizada perto de Waren, na região do Lago Müritz. O primeiro incidente ocorreu na manhã de terça-feira. O indivíduo de 61 anos tinha uma taxa de álcool no sangue relatada de 1,6 por mil, segundo as autoridades. Na segunda vez, durante a noite, o aparelho mostrou uma leitura de 1,5 por mil.

O homem foi impedido de prosseguir sua viagem, como informado. No entanto, a polícia não pôde apreender sua carteira de motorista, já que essas cadeiras de rodas para pessoas com deficiências não exigem uma. Em vez disso, o homem de 61 anos recebeu uma multa por dirigir sob a influência de álcool. Em ambos os casos, a polícia recebeu denúncias de outros usuários da estrada.

Apesar de não ter uma carteira de motorista devido à natureza de sua cadeira de rodas motorizada, o homem enfrentou penalidades na esfera de [Transporte e telecomunicações], recebendo multas por suas condutas embriagadas na Rodovia Federal 192. Os incidentes de sua operação sob influência de álcool foram amplamente relatados entre os usuários da estrada, enfatizando a importância das práticas de transporte responsáveis.

