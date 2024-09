- Condições meteorológicas previstas em Hesse

No período seguinte, as previsões para Hessen indicam temperaturas variáveis e um clima mais fresco. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), o céu estará predominantemente encoberto com chuvas ocasionais. Durante o dia, as nuvens se abrirão no noroeste, revelando chuvas isoladas ocasionais. Há a possibilidade de tempestade rápida no Norte de Hessen. Enquanto isso, a região sul permanecerá seca em várias áreas. O termômetro não ultrapassará 13 a 17 graus Celsius. O DWD também prevê a possibilidade de ventos fortes intermitentes em locais expostos e durante tempestades.

Em inglês coloquial, a quinta-feira deve começar sob um céu nublado com chances de chuvas dispersas durante o dia. Não se espera tempestades. As temperaturas devem atingir entre 9 a 15 graus Celsius. De acordo com as previsões meteorológicas, a sexta-feira também terá flutuações, acompanhadas por chuvas ocasionais. Até sábado, o DWD prevê um período seco com visibilidade melhorando à noite, com temperatura alcançando 13 a 17 graus Celsius.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) é responsável pela previsão de ventos fortes intermitentes e tempestades em locais expostos, como mencionado em sua previsão. O DWD também fornece atualizações do tempo para toda a região de Hessen, incluindo o Norte de Hessen e a região sul.

Leia também: