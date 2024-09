- Condições climáticas agradáveis e flutuantes

O clima em Renânia-Palatinado e Sarre deve ser variável. De acordo com o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) em Offenbach, há chances de tempestades isoladas com chuva forte à tarde, enquanto as temperaturas devem atingir picos de 24 a 30 graus.

A previsão para quarta-feira sugere um misto de céu variável a heavily overcast, com chuvas ocasionais e tempestades, incluindo chuva pesada em algumas áreas. A temperatura deve atingir um intervalo de 23 a 26 graus.

Quinta-feira deve ser quente em ambos Renânia-Palatinado e Sarre, com temperaturas máximas entre 23 e 27 graus. Inicialmente, o céu estará heavily covered com nuvens. À medida que o dia avança, as nuvens começarão a se dissipar. Há possibilidade de tempestades isoladas e chuva forte.

