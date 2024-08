- Condenado por tentativa de homicídio com uma ferramenta de corte, sujeito a um período de prova.

Condenado após Ataque com Cortador de Caixa

Um homem de 40 anos da Polônia recebeu uma sentença condicional de dois anos pelo Tribunal Regional de Hamburgo, como consequência de um ataque com cortador de caixa. O gabinete de imprensa do tribunal revelou que o acusado foi considerado culpado de tentativa de homicídio e lesões corporais graves. O júri concordou com a defesa que pleiteou clemência. A acusação havia solicitado uma pena de prisão de três anos. As sentenças condicionais são aplicáveis apenas a penas de prisão até dois anos. Initially, the 40-year-old was found not guilty.

Incidente Alegado

O réu teria tentado esfaquear outro homem no pescoço no distrito de Hausbruch em 31 de dezembro de 2020. No entanto, o homem de 25 anos conseguiu evitar o ataque e segurar a mão do réu. A vítima teve um ferimento de quatro centímetros no queixo.

O réu confessou o crime durante o novo julgamento, de acordo com um representante do tribunal. Em uma declaração escrita, ele afirmou que havia agido em um estado de fúria, que hoje ele não consegue entender.

Absolvição na Primeira Instância

No julgamento inicial em dezembro de 2022, o Tribunal Regional absolveu o réu, pois sua culpa não pôde ser provada além de qualquer dúvida razoável. Um perito psiquiátrico testemunhou no tribunal que, devido ao consumo de drogas e álcool, o acusado pode ter pensado que intenções ruins vinham de seu oponente. O réu afirmou que não conseguia lembrar da sequência dos eventos.

Após recurso do Gabinete do Procurador-Geral, o Tribunal Federal de Justiça anulou a sentença e ordenou um novo julgamento. A última sentença do Tribunal Regional ainda pode ser recorrid

