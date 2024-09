- Concurso para a Redesign do Teatro de Weimar

A competição para renovar o teatralmente significativo Teatro Nacional Alemão de Weimar (DNT) viu nenhum dos três designs vencedores atender a todos os critérios necessários, apesar de três equipes terem emergido vitoriosas dentre doze participantes. No final, todos os três designs acabaram empatados no terceiro lugar na seleção do júri. No entanto, os planos de renovação para a casa principal na Theaterplatz permanecem, com a construção prevista para começar em 2027 e a conclusão esperada para a primavera de 2032.

O presidente do júri, Jan Hinnerk Meyer, sócio-gerente da Meyer Architects GmbH e membro do Conselho Alemão de Construção Sustentável, comentou sobre o desafio apresentado aos participantes. "A tarefa foi desafiadora, considerando as restrições espaciais e as diretrizes orçamentárias, exigindo a incorporação de um programa de salas abrangente para atender a um teatro moderno e visionário de vários gêneros", disse ele. Apesar de nenhum dos escritórios atender completamente a esse desafio, suas abordagens oferecem promessa para o próximo processo de licitação.

O financiamento para essa importante renovação teatral totaliza cerca de 167 milhões de euros, provenientes tanto de governos federais quanto estaduais. Esse dinheiro é crucial para atualizar o teatro construído em 1908 para atender aos padrões atuais de segurança, acessibilidade e sustentabilidade, enquanto preserva seu charme histórico.

O edifício do DNT abrigou anteriormente o teatro da corte ducal, que Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) já dirigiu. Além disso, o edifício teatral tem significance na história política, pois serviu como local de encontro para a recém-eleita Assembleia Nacional Alemã em 1919, que então elaborou a constituição para a República de Weimar.

A Ministra da Cultura, Claudia Roth, reconheceu a importância da renovação em um comunicado, enfatizando: "O Teatro Nacional Alemão de Weimar desempenha um papel significativamente único na história democrática alemã e serve como um centro cultural de influência que se estende muito além de Weimar".

Os designs vencedores para a renovação do Teatro em Weimar, embora empatados no terceiro lugar, não atenderam a todos os critérios necessários. O Teatro Nacional Alemão de Weimar, com sua rica história e significância cultural na Alemanha, continuará sua renovação, com previsão de conclusão em 2032.

