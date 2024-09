- Concurso inicial de torre de água usando sistemas de propulsão aéreos

Durante as festividades do centenário da academia de voo em Wasserkuppe, há um espetáculo único programado em seu ponto mais alto na região da Rhön. Pela primeira vez, equipes internacionais competirão em demonstrações de acrobacias aéreas tanto na sexta-feira quanto no sábado, como anunciou Markus Kurz, vice-presidente da Associação de Promoção de Voo em Wasserkuppe (GFS).

O espetáculo começa na sexta-feira com uma emocionante competição de freestyle. De acordo com Kurz, o céu sobre a Rhön será iluminado por aviões soltando faixas coloridas de fumaça presas às asas e ao trem de pouso dos aviões.

"O competidor mais perto do alvo ganha"

No dia seguinte, os competidores participarão de uma emocionante competição de pouso preciso, onde o piloto que pousar mais perto do alvo na pista leva o título. Kurz esclareceu: "O competidor mais perto do alvo ganha". As competições, incluindo participantes do Reino Unido e da Suíça, só ocorrerão se as condições climáticas permitirem.

Com uma história que remonta a um século, a academia de voo em Wasserkuppe afirma ser a mais antiga do mundo. O Wasserkuppe, com 950 metros de altura, localizado na fronteira de Hesse, Baviera e Turíngia, é conhecido como "Montanha dos Pilotos" devido à sua rica cultura de voo. Perto do cume fica o Museu Alemão de Voo a Vela.

As comemorações do centenário na Montanha dos Pilotos da Rhön receberão equipes internacionais para demonstrações de acrobacias aéreas. Assistir ao evento na academia de voo em Wasserkuppe na região da Rhön será uma experiência inesquecível.

Leia também: