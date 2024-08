- Concurso final na competição política para o legislativo do estado da Turíngia durante o período eleitoral

Antes das próximas eleições locais, os partidos políticos da Turíngia estão tentando novamente conquistar os eleitores. A Alternativa para a Alemanha (AfD) está se esforçando ao máximo em sua campanha com um comício final em Erfurt, com a participação do candidato principal Björn Höcke e da presidente federal Alice Weidel.

O Esquerda, liderado por seu candidato principal Bodo Ramelow, está fazendo campanha em Gera. Partidos menores como o MLPD também estão planejando mais eventos de campanha. Enquanto isso, os candidatos principais do Partido Verde, Bernhard Stengele e Madeleine Henfling, estão intensificando seu empurrão político online, respondendo a perguntas no Instagram.

As últimas pesquisas na Turíngia mostram apenas pequenas mudanças no apoio aos partidos. A AfD lidera com uma faixa de 29-30%. O CDU, BSW e O Esquerda ficam para trás. No domingo, 1,66 milhões de turíngios irão às urnas para eleger um novo parlamento estadual.

Da mesma forma que os partidos políticos intensificam seus esforços pré-eleitorais, o Partido Social Democrata (SPD) lançou uma campanha para a eleição do parlamento regional, com o objetivo de recuperar algum terreno perdido. Com apenas alguns diasleft até a abertura das urnas, eles estão realizando comícios e interagindo com os eleitores para apresentar seu manifesto.

Seguindo diferentes estratégias de campanha, o Partido Democrata Livre (FDP) também se junta à campanha para a eleição do parlamento regional, enfatizando seu foco na educação e no crescimento econômico em seus materiais promocionais e aparições públicas.

