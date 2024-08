- Concurrent na Copa da América: David enfrentando quatro gigantes

O concurso pelo troféu de vela mais cobiçado do mundo começa. A partida é na quinta-feira, com cinco equipes saindo de Barcelona para determinar quem enfrentará os atuais campeões, a Nova Zelândia, na 37ª America's Cup - a competição de vela mais antiga do mundo.

Desta vez, os campeões atuais participarão das primeiras etapas da fase de desafiantes, conhecida como Copa Louis Vuitton, sem acumular pontos. Este acordo foi feito entre os neozelandeses e os desafiantes, levando em conta que desta vez, apenas uma embarcação AC75 avançada é permitida por equipe. Sem esse acordo, os neozelandeses não teriam a chance de fazer testes comparativos com uma embarcação igual até o início das finais da Copa, que seria seis semanas depois.

Um investimento de mais de 100 milhões de euros

Os cinco desafiantes incluem o time Ineos Britannia, liderado pelo tetracampeão olímpico Sir Ben Ainslie, o time italiano Luna Rossa Prada Pirelli de Patrizio Bertelli, o time dos EUA NYYC American Magic, o time suíço Alinghi Red Bull Racing, recentemente formado por Ernesto Bertarelli, e o time francês Orient Express Racing.

O "Expresso Oriente" enfrenta os gigantes com uma desvantagem financeira. O líder do time germano-francês, Stephan Kandler, e o co-diretor Bruno Dubois têm um orçamento muito menor do que os outros times desafiantes, que chegam a mais de 100 milhões de euros. Kandler diz: "Provavelmente temos metade do orçamento dos neozelandeses e um terço dos outros".

Apesar do orçamento menor, Kandler está otimista. O alemão de 54 anos é a força por trás desta campanha de última hora. Os franceses capitalizaram em uma regra incomum da Copa, comprando um pacote de design completo dos neozelandeses e aperfeiçoando seu barco independentemente.

No entanto, no último regata preliminar, o "Expresso Oriente" não conseguiu passar da sexta e última posição. Apesar disso, Kandler está otimista na véspera da partida de quinta-feira: "O regata preliminar deu uma excelente oportunidade para a equipe Orient Express Racing melhorar. Vimos que todas as equipes estreitaram a diferença entre elas mais do que nunca".

Os fãs de vela estão ansiosos para o início da competição, enquanto os cinco times navegam para Barcelona para participar da Copa Louis Vuitton. Apesar dos desafios financeiros, o time germano-francês "Expresso Oriente" mantém a esperança, tendo feito melhorias em suas habilidades de navegação durante o regata preliminar.

