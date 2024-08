- Concessão de aprovação para uma nova ligação do parque industrial denominada Complexo Industrial de Bomba Negra

Em Spremberg, no parque industrial Schwarze Pumpe, parte do distrito de Spree-Neiße, uma nova via de transporte foi inaugurada. Esta nova rota conecta diretamente partes do parque industrial do sul e melhora significativamente o acesso à rodovia federal 97, de acordo com o comunicado de imprensa da chancelaria do estado de Potsdam. Isso facilita o acesso ao parque industrial e alivia a pressão sobre a comunidade local no distrito de Schwarze Pumpe em Spremberg.

Um total de 4,85 milhões de euros, segundo o ministro-presidente do estado de Brandemburgo, Dietmar Woidke (SPD), foi investido neste projeto através do programa de apoio à estrutura da Lusácia. Com a expansão deste parque industrial, estão sendo criadas oportunidades para novos estabelecimentos industriais e, consequentemente, novas oportunidades de emprego.

O parque industrial Schwarze Pumpe, que anteriormente girava em torno da energia de carvão, agora serve como um hub para aproximadamente 120 empresas diversas. Suas futuras necessidades energéticas serão atendidas por eletricidade verde.

