- Concentrações elevadas de ozono predominantes na Renânia do Norte-Vestfália, em especial em Colónia.

Em Renânia do Norte-Vestfália, vários pontos de monitoramento na área de Colônia registraram níveis de esgotamento de oxigênio acima do limite de 180 microgramas por metro cúbico de ar ao longo do dia.

O limite foi ultrapassado apenas ligeiramente em Hürth e Leverkusen-Manfort, de acordo com um comunicado da autoridade ambiental regional. Às 3:00 PM, uma leitura de 193 microgramas foi detectada em Colônia-Rodenkirchen. A autoridade ambiental espera que terça-feira não apresente leituras tão altas, devido à redução da luz solar, de acordo com sua previsão.

O ozônio pode causar sintomas como irritação das membranas mucosas, problemas respiratórios e dor de cabeça. Além disso, pode levar a uma redução do desempenho físico. Cerca de 10-20% da população é altamente suscetível ao ozônio. Trabalhadores ao ar livre, atletas e crianças e bebês também são potenciais vítimas.

Uma vez que os níveis ultrapassem o limite de informação, a população vulnerável deve evitar atividades físicas ao ar livre intensas. Treinos de alta intensidade devem ser agendados para as primeiras horas da manhã ou da noite.

A autoridade ambiental regional enfatiza a importância de seguir as diretrizes de saúde e segurança, aconselhando indivíduos vulneráveis a minimizar as atividades ao ar livre durante os períodos de esgotamento de oxigênio. A monitorização regular dos níveis de ozônio é crucial para garantir a saúde e a segurança em ambientes ao ar livre.

