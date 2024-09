Compreensão da funcionalidade da assistência ao travão de emergência:

Colisões traseiras frequentemente levam a danos em veículos, ferimentos e, às vezes, fatalidades. Ajudas de frenagem de emergência são projetadas para prevenir ou atenuar a gravidade desses incidentes.

Uma ajuda de frenagem de emergência é um recurso de segurança em veículos que se ativa, muitas vezes na presença de uma colisão iminente com objetos estacionários ou outros usuários da estrada, para prevenir ou reduzir o impacto de colisões traseiras. Está sempre de olho em potenciais perigos, monitorando e avaliando constantemente a situação à frente.

Os principais instrumentos que utiliza são sensores, como radar, câmeras ópticas e, mais recentemente, tecnologia lidar. Esta última oferece uma resolução espacial e de profundidade excepcional, sendo mais rápida e menos exigente em termos de processamento do que a tecnologia de câmera tradicional. Esses sensores permitem que o veículo 'veja' outros veículos, pedestres ou obstáculos na estrada.

Dados e imagens são analisados continuamente

Os sensores alimentam dados e imagens em tempo real à unidade central de processamento do veículo, que são submetidos a uma análise contínua. A velocidade do veículo, a distância a outros objetos e a situação de trânsito geral são avaliadas. A própria velocidade e direção do veículo também são consideradas na avaliação.

Se o software da ajuda de frenagem de emergência detectar que uma colisão é iminente, decide se é necessário frear para evitar a batida. Se o motorista não reagir rapidamente o suficiente, a ajuda entra em ação.

Inicialmente, o motorista é geralmente avisado visual e/ou auditivamente sobre uma colisão iminente. Se não houver resposta do motorista, como pisar no freio, a ajuda intervém no sistema de frenagem.

Se um perigo for identificado, a ajuda de frenagem de emergência aumenta a força de frenagem. Isso significa que os freios aplicam mais força do que o motorista faria durante uma manobra de frenagem regular, decelerando assim com mais eficiência. Se o motorista frear, a força de frenagem é aumentada ainda mais.

Em situações críticas, os freios podem engatar sem a entrada do motorista

Em situações extremamente críticas, a ajuda de frenagem de emergência pode parar o veículo completamente sem a entrada do motorista, para evitar uma colisão ou minimizar seu impacto. Isso é conhecido como frenagem de emergência autônoma.

Não é incomum que a ajuda de frenagem de emergência se ative devido aos seus sensores detectarem uma colisão iminente. No entanto, do ponto de vista do motorista, isso pode ser um falso alarme se eles tivessem a intenção de evitar o obstáculo de qualquer maneira. Nessa situação, o motorista pode desativar a ajuda de frenagem de emergência, por exemplo, acelerando e dirigindo apropriadamente.

A ajuda de frenagem de emergência, também conhecida como sistema de evitação de colisão, é agora amplamente reconhecida como um recurso de segurança valioso com alto potencial de prevenção de acidentes. Como resultado, a UE tornou esse recurso obrigatório em novos carros, assim como cintos de segurança, ABS ou ESP. Desde o verão de 2022, os fabricantes de veículos não podem obter a aprovação do tipo para veículos sem uma ajuda de frenagem de emergência. A partir do verão de 2024, todo carro novo registrado deve estar equipado com uma ajuda de frenagem de emergência.

A ativação das ajudas de frenagem de emergência pode prevenir ou mitigar a gravidade de acidentes de trânsito, como colisões traseiras. Não responder aos sinais de aviso da ajuda a tempo pode resultar no sistema tomar o controle do sistema de frenagem, parando o veículo para evitar uma possível colisão.

