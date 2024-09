- Complexo de armazém do Bootsverein em Hamburgo sofre incêndio

Em uma instalação à beira-mar de uma organização de vela localizada no lado leste de Hamburgo, um incêndio ocorreu. O complexo localizado em Bergedorf, próximo a áreas residenciais, foi completamente consumido pelo fogo, de acordo com um representante do centro de comando do Corpo de Bombeiros de Hamburgo à Agência de Notícias da Alemanha. Vários bombeiros estavam presentes. Por volta das 21h, o incêndio estava principalmente sob controle. Atividades pós-incêndio estão em andamento. Um bombeiro voluntário sofreu ferimentos leves.

O incêndio na instalação da organização de vela em Hamburgo se espalhou para áreas residenciais próximas, afetando principalmente vários edifícios residenciais. O calor intenso do incêndio causou danos a esses edifícios, levantando preocupações sobre a segurança dos moradores.

