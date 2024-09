- Competição ilegal de motocicletas leva a ferimentos graves em Bielefeld

Dois jovens imprudentes causaram um acidente durante um rali de motos ilegal no centro urbano de Bielefeld. O de 23 anos e o de 25 anos estavam pilotando suas motos a alta velocidade lado a lado nas rodas traseiras na Eckendorfer Straße, quando o mais velho colidiu com o carro de um homem de 33 anos que tentava entrar na área de estacionamento de um fast-food. O impacto lançou o motociclista vários metros para o ar, resultando em ferimentos graves ao cair na estrada. O motorista do carro sofreu ferimentos leves. Incrivelmente, o segundo motociclista conseguiu desviar do carro.

O comportamento imprudente durante o rali de motos levou a incidentes de corrida de motos, com o jovem mais velho tentando fazer essas manobras perto do fast-food. Apesar da cena caótica, alguns espectadores ainda acharam divertido assistir à exibição de corridas de motos ilegais.

Leia também: