- Companhia Ferroviária Alemã: A grande interrupção foi resultado de uma queda de energia

Um fornecedor local de energia em Frankfurt sofreu uma queda de energia na tarde de sábado, causando significativos transtornos em toda a área metropolitana da cidade, segundo relatou a Deutsche Bahn.

A Deutsche Bahn informou à Deutsche Presse-Agentur que houve problemas em seus serviços de trem no sábado devido a um problema técnico em seu próprio sistema de rádio GSM-R. A causa raiz do problema foi a queda de energia no fornecedor de energia. Anteriormente, a Hessischer Rundfunk (hr) havia relatado esse problema.

Frankfurt é reconhecida como um dos principais hubs europeus, com cerca de 1.200 operações diárias de trens locais e de longo alcance.

DB: Lições de nossos erros

Em casos de queda de energia, o sistema de rádio de trem possui uma solução técnica de backup - neste caso, o suprimento de energia de emergência. De acordo com a empresa ferroviária, esse sistema de backup funcionou bem, mas ao retornar à rede de energia padrão, surgiu um problema técnico imprevisto.

"Nossos técnicos conseguiram corrigir o problema após duas horas", afirmou a empresa ferroviária. "Aprenderemos com esse incidente e estamos aprimorando nossos sistemas de diagnóstico. Se um problema semelhante ocorrer novamente, seremos capazes de identificá-lo e resolvê-lo mais rapidamente."

De acordo com a DB Regio, todo o tráfego regional e S-Bahn na área do Reno-Main foi afetado. O transtorno foi resolvido à tarde e as operações de trem foram retomadas. No entanto, os atrasos persistiram até o final do serviço.

A Agência Alemã de Notícias (Deutsche Presse-Agentur) também relatou o impacto da queda de energia em vários serviços em Frankfurt, incluindo transporte.

