- Começo do julgamento por um incidente mortal envolvendo um vizinho.

Um indivíduo psicologicamente perturbado, supostamente lutando contra a schizophrenia, está prestes a enfrentar o Tribunal Regional de Mannheim em 28 de dezembro de 2023, às 9:00 da manhã. Este cidadão alemão de 43 anos está sendo investigado por brutalmente matar seu vizinho idoso de 70 anos com uma faca e um martelo, e ainda agredir um casal que mora no mesmo prédio com uma faca. O sistema judiciário propôs sua internação em uma instituição psiquiátrica, acreditando que ele agiu sob extrema perturbação mental durante esses eventos hediondos.

De acordo com os registros do tribunal, este morador de Mannheim é acusado de ter atacado seu vizinho idoso com força letal, usando tanto uma faca quanto um martelo, pouco antes do Natal em 2023. Mais tarde, no mesmo dia, o acusado teria invadido outro apartamento no complexo através de uma janela e atacado violentamente um casal que morava lá com uma faca.

Notícia: 28.12.2023

