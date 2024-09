- Começo de um novo julgamento por homicídio após alegações de roubo de drogas

Um julgamento para os acusados em um caso de assassinato relacionado a um furto de heroína está marcado para segunda-feira às 9h. Os três suspeitos estão sendo investigados por conspiração para cometer assassinato, roubo resultando em morte, violação da Lei de Narcóticos e causar lesões graves, de acordo com a acusação. O trio é acusado de ter invadido um apartamento em Giessen em 28 de fevereiro de 2022 à noite. Os três indivíduos, originários da Geórgia, são suspeitos de terem agredido fisicamente os dois moradores do apartamento. Um dos vítimas supostamente morreu devido aos ferimentos sofridos no ataque.

Anteriormente, o Tribunal Regional de Giessen havia ouvido o caso na primavera do ano anterior. Em seguida, o Tribunal Federal de Justiça revogou a sentença e ordenou um novo julgamento em uma divisão diferente do Tribunal Regional de Giessen.

