- Começando com tiros a serem disparados através da entrada do apartamento.

Hanau (dpa) - O início do julgamento no Tribunal Regional de Hanau contra três indivíduos acusados de tentativa de homicídio e lesões corporais foi adiado. O adiamento se deve à doença de alguém envolvido no julgamento, anunciou o tribunal. O julgamento agora está marcado para 10 de setembro (9h). A acusação alega que o trio, com idades entre 22 e 31 anos, agrediu um homem de 47 anos em seu apartamento em Hanau.

Segundo a acusação, os indivíduos apareceram no apartamento da vítima armados com um bastão extensível e uma pistola. Eles bateram na porta do terceiro andar, e quando o homem de 47 anos deu uma olhada neles através de uma fresta, ouviu ameaças de morte. Imediatamente, ele fechou a porta, o que fez com que o trio tentasse arrombar a entrada, segundo a acusação. O suspeito principal, de 31 anos, é acusado de ter disparado dez tiros à queima-roupa na fechadura, na porta e na vítima que estava atrás dela.

Um dos tiros supostamente perfurou a porta e acabou caindo no chão da cozinha. Por sorte, o homem de 47 anos saiu ileso. A acusação suspeita de vingança como motivação. O incidente é supostamente relacionado a desentendimentos familiares. A câmara do júri inicialmente planejava seis dias de julgamento.

Apesar dos tiros que não acertaram, o homem de 47 anos sofreu uma lesão no corpo devido à porta estilhaçada. O julgamento contra os acusados, que respondem pelos crimes de tentativa de homicídio e lesões corporais, agora começará em 10 de setembro.

